Kimi Räikkönen mõtleb autoralli MM-sarja naasmisele

Räikkönen kihutas autoralli MM-sarjas 2010. ja 2011. aastal, kui ta parasjagu vormel-1 sarjas ei sõitnud. Mõlemal aastal saavutas ta hooaja kokkuvõttes kümnenda koha. Parimaks tulemuseks jäi 2010. aasta Türgi ralli viies koht.

Räikkönenil on algavaks vormel-1 sarja hooajaks leping Alfa Romeoga ning soomlase sõnul keskendub ta praegu täielikult kuninglikule sarjale, kuid tulevikus on kõik võimalik.

„On palju põnevaid asju, millega tahan tegeleda. Selleks võib olla nii autoralli, NASCAR või hoopis midagi muud,“ tunnistas ta ajakirja Formule1 vahendusel.

NASCAR-is kihutas Räikkönen 2011. aastal kahel etapil.

Mullu avaldas Räikkönen, et kaugemas plaanis on tal eesmärgiks tulla autoralli maailmameistriks ning tõusta sellega esimeseks meheks, kellel on tiitel nii vormel-1 sarjast kui ka autorallist.