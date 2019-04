Kihlveokontor: Tänak jätab Argentinas taas konkurendid selja taha

Arvestades ajalugu, senise hooaja kulgu ja stardipositsiooni ei ole üllatus, et Ott Tänak on Argentina rallil taaskord soosik number üks. Sealsed kiired kuid nõudlikud teed meie mehele teatavasti sobivad. Tänaku enda sõnul on Argentinas palju erinevaid pinnaseid ja seetõttu raskemaid olusid, aga kohati ka väga siledat teed.

„Kõige suurem kontrast on ehk pühapäev, kui El Condori tipus on väga aeglased kivised teed,“ ütles Ott Tänak intervjuus Betsafe’ile, lisades, et oluline on kohe stardist hea tundega alustada ning kasvatada enesekindlust kivistel ja keerulistel teedel sõitmiseks.

Analüütikud peavad Tänakut kindlaks soosikuks, arvutades talle võidukoefitsiendiks 2,50. Konkurentidest järgnevad talle Ogier koefitsiendiga 4,25 ja Neuville koefitsiendiga 6,00. Kui Tänak võidab nii ralli, testikatse kui punktikatse, saab sellele pandud panuse tagasi 8-kordselt.

Mullu triumfeeris Tänak 18 kiiruskatsest lausa kümnel. Sündmusele, et ka tänavu võidab mees Argentinas startijatest kõige enam katseid, on Betsafe’i analüütikud arvutanud koefitsiendiks tugeva 1,70. Seega tundub, et puhta kiirusega on meie meestele taas raske vastu saada ning poodiumi kõrgeimat astet võib väärata vaid ebaõnn.