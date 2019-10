Kihlatust lahku läinud Latvala: istusin kaks päeva telefonis, et asja lahendada

WRC kodulehele antud kommentaaris sõnas soomlane, et seljataha jääb väga stressirikas periood. "Kõik teavad, et ralli on mu elu ning mul ei saa olla segavaid faktoreid. Ajalehed kirjutasid sellest aga pidevalt. Veetsin kaks päeva telefoni otsas, et olukorda lahendada. See oli tõeliselt kurnav," rääkis Latvala, kes asub uuel nädalal võistlustulle Kataloonia MM-rallil.

"Meil on Toyotaga kaitsta meeskondlik tiitel ning võimalus aidata ka Otil tema esimene tiitel võita."

Kõigele lisaks on ka Latvala tuleviku kohal tõsised küsimärgid - kuulduste kohaselt võib ta uuel hooajal kohast Toyotas ilma jääda. "Olen 34-aastane ja usun, et mul on veel mitu head hooaega sees peidus. Testisime eelmisel nädalal Hispaania ralliks ning tundsin end taas autos enesekindlalt. See on ralli, mis mulle meeldib."