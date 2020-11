Kes saab Hyundais Tänaku ja Neuville'i kõrval võimaluse? Adamo: pean praegu teistele asjadele mõtlema

Tänavu on kolmandat autot jaganud üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, Dani Sordo ja Craig Breen. Oktoobri alguses teatas Hyundai, et vanameistri Loebiga on koostöö lõpetatud ning järgmisel aastal teda nende ridades sõitmas ei näe. WRC sarja koduleht kirjutab, et tõenäoliselt jätkab pooliku programmi alusel Sordo ning Loebi lahkumine on tõstnud ka Breeni võimalusi.

Meeskonna pealik Andrea Adamo jäi teemat kommenteerides endale omaselt salapäraseks. "Mul on praegu teisi asju, millele mõelda. Ma ütlen teile plaanid kolmanda auto kohta, aga millal? Enne Monte Carlo rallit," sõnas itaallane.

Kui Hyundail on vähemalt kaks sõitjat paigas, siis M-Spordil pole veel ühegi ralliässaga järgmiseks hooajaks lepingut. Meeskonna mänedžer Malcolm Wilson on teatanud, et nemad koosseisu paika panemisega ei kiirusta. Kõige tähtsam on tema sõnul meeskonna välja vedamine kriisist, mis neid koroonapandeemia tõttu tabanud on. Tänavu on M-Spordis põhisõitja rolli kandnud soomlased Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

Toyotal on uueks hooajaks põhisõitjate osas kõik selge. Nii Elfyn Evansit kui Kalle Rovanperät seob kontraht meeskonnaga järgmise aasta lõpuni. Hiljuti teatas tiim, et aasta võrra on lepingut pikendatud ka kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga.