Kes hakkab järgmisel aastal Toyotas sõitma? Tippmänedžer Jouhki: Mäkinen tahab enne Austraaliat sõitjad paika saada

Toyota ja M-Spordi osas midagi kindlat praeguse seisuga ei ole. Väidetavalt on Toyotaga liitumas 19-aastane Kalle Rovanperä, aga midagi ametlikult kinnitatud pole. Uueks hooajaks on lepinguta järgmised mehed, kes soovivad kindlasti WRC-s sõita: Meeke, Latvala, Elfyn Evans, Teemu Suninen, Craig Breen, Hayden Paddon, Andreas Mikkelsen ja Mads Östberg.

"Toyota ihkas omale kindlaid võidumehi, aga neid on vaid kolm (Tänak, Neuville, Oger - K.R.)," rääkis Jouhki Soome meediale. "Ülejäänud sõitjad võivad vahel mõne etapivõidu kirja saada või lihtsalt vahel poodiumile jõuda. Kolmel kõige kõvemal sõitjal on lepingud olemas. Seda arvestades on keeruline näha, et Toyotal võiks õnnestuda kellegagi tippudest lepingut sõlmida."

"Valikus on Latvala, Meeke, Breen, Evans ja Östberg," tõdes Jouhki, kes ise on Latvala, Sunineni ja Rovanperä mänedžer. "Nende vahelt peab Toyota valima. Küsimus on ka selles, kes saab kirja täishooaja ning kelle vahel hakatakse etappe jagama. See teeb Toyota jaoks otsuse veelgi raskemaks."

Jouhki lisas veel, et M-Sport on lähedal Sunineniga lepingu pikendamisele, aga lõplikule kokkuleppele pole veel jõutud. Teada on ka, et M-Sport soovib koostööd jätkata Evansiga. "Oleme Elfyniga nii pikalt koos töötanud. Malcolm (Wilson) on temasse niivõrd palju investeerinud ning me ei sooviks teda mingil juhul lahkumas näha," rääkis hiljuti tiimi boss Richard Millener ja lisas: "Oleme valmis võitlema nii kõvasti kui suudame. Samas on üsna avalikult teada, et meil pole päris samu ressursse, mis teistel meeskondadel, kuid selle vaatamata teeme kõik endast sõltuva."

Tänavusel hooajal on jäänud veel pidada viimane etapp, mis sõidetakse järgmisel nädalal Austraalias. Soomlase sõnul seal toimuv aga enam üleminekuturul suurt rolli ei mängi. "Ma ei usu, et Austraalia midagi eriti muudab. Me oleme näinud, mis sel hooajal on juhtunud. Loomulikult ei kahandaks Meeke'i või Latvala triumf Austraalias nende võimalusi, aga usun, et Toyota tahab enne rallit juba sõitjad paika saada."