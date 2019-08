Tänak pole tulevaks aastaks lepingut sõlminud ei Toyota, Hyundai ega M-Spordiga, hoolimata sellest, et lootis paberile allkirja anda juba enne Soome rallit. Seetõttu toimub MM-sarjas seisak. Kõik tuleval aastal kontrahtita võidusõitjad ootavad Tänaku taga, sest väiksemad kaardid jagatakse välja alles siis, kui selgub, kelle käes on trump. Töökoht on järgmisel hooajal olemas vaid Sébastien Ogier’l ja Esapekka Lappil Citroënis ning Thierry Neuville’il Hyundais.