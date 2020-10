Kehalas toimub novembris ralli, kuhu oodatakse ka WRC autosid

Starti lubatakse juhendi järgi esialgu kuni 15 võistlusautot ning osalema oodatakse WRC, R5 ja R2 masinaid.

Ralli on kavandatud toimuma 13. ja 14. novembril, millest esimesel päeval on kavas vaid testikatse ja rajaga tutvumine. Võistluse kogupikkuseks on 205,67 kilomeetrit, millest kiiruskatsed moodustavad 56,91 kilomeetrit.

Portaali ralli.ee spekuleerib, et kuna üritus on kavas vaid nädal enne autoralli MM-hooaja eelviimast etappi Belgias, võib siinsel võistlusel osaleda päris palju MM-tasemel sõitjaid.

Hetkeseisuga on rallile registreerunud vaid ekipaažid Georg Gross - Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC) ning Kaspar Kasari - Jakko Viilo (Ford Rally 4), mõlemad tiimi alt OT Racing.

Ralli direktori Madis Hallingu sõnul on võimalik ka Ott Tänaku osalemine, kuid kindlas kõneviisis sellest veel rääkida ei saa. "Korraldame kompaktse miniralli, kus osalevad WRC ja R5 autod ja võibolla ka mõned protod. Laseme starti umbes 20 autot - teed on preagu sellised, et üle paarikümne auto peale lasta ei saa."

Hallingu sõnul on ralli vastu, kus kolme kiiruskatset läbitakse kolm korda, huvi juba tuntud mitmelt poolt, ka näiteks Soomest. "Neid, kes sõita tahavad, on palju. Võistlusnälg on kõigil väga suur," ütles ta, lisades, et rallit korraldatakse muude põhjuste kõrval eelkõige Lääne-Virumaa kohaliku elu edendamiseks.