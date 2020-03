Keenia ralli sõitjate nimekiri võib saada põneva täienduse: kolmekordne Dakari meister tegi Mäkinenile ettepaneku

Katarist pärit 49-aastasel Al-Attiyahil on aastate jagu kogemusi WRC etappidel, viimati kihutas ta MM-sarjas 2015. aastal, kui sai kirja kaks rallit. Tema parimaks tulemuseks on 2012. aasta Portugali ralli neljas koht.

"Olen Safari ralliks valmis," sõnas ta DirtFishi vahendusel. "Rääkisin Tommi Mäkineniga (Toyota tiimipealik - toim) sellest ideest. Tahaksin ühel või kahel rallil sõita ning usun, et karmimates tingimustes toimuvad üritused oleksid head mulle."

"Olen igatsenud seda ja oleks tore naasta WRC-maailma ja mõned etapid veel kirja saada," jätkas Al-Attiyah. "Olen valmis selleks."

Al-Attiyahi seost Toyotaga ei pea pikalt otsima. Katari ralliäss on juba viimased neli aastad Dakari rallil kihutanud just Jaapani autotootja masinaga. Viimase kolme aastaga on tal ette näidata üks võit ja kaks teist kohta.

Katari ralliässa osalemine sõltub suuresti ka sellest, kas juuli keskele kavandatud Keenia ralli tänavu üldse toimub. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pole teada, millal WRC tänavu jätkub. Lisaks võib Keenias tulla ette probleeme turvalisusega.