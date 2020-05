Keenia ralli ettevalmistused on täies hoos. Kas WRC jätkub juba kahe kuu pärast?

Väidetavalt transporditakse märtsis Mehhikosse jäänud WRC tiimide varustus laevadega just Mombasasse, kust see raudteed pidi edasi pealinna Nairobisse saadetakse.

WRC tiimid on koroonaviirusele ja turvalisuse probleemidele viidates avaldanud soovi Keenias mitte võistelda ning viimasel ajal on pigem elatud teadmises, et hooaeg jätkub augustis Soome ralliga.

Rohkem infot Safari ralli kohta on korraldajad lubanud avalikkusega jagada reedel.

Kuulduste kohaselt on laual ka variant, et Safari ralli lükkub septembrikuusse ning võtab endale Uus-Meremaa rallile broneeritud kuupäevad. Uus-Meremaa peaminister ütles hiljuti, et nende piirid jäävad koroonaviiruse tõttu välismaalastele veel pikaks ajaks suletuks.

WRC promootor pole ametlikult Safari ralli edasilükkamist teatanud. Kalendri kohaselt peaks see eksootiline ralli aset leidma 16.-19. juulini.