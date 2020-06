KAUNID KAADRID | Ott Tänak: tore, et saime Soomes uusi asju katsetada. Loodetavasti läheme paremaks

"Sellel aastal on kogu tegevus justkui ära lõigatud olnud. Olukord on selline, aga nüüd peame tegutsema," rääkis Tänak enne testimist.

Pärast legendaarse Ouninpohja katse läbimist oli eestlase tuju hea.

"Tunnen ennast hästi. Ouninpohjas on väga ägedad teelõigud. Tegelikult ma polegi osadel lõikudel seni võistelnud. Võib-olla ainult ühel või kahel korral. See on tore kogemus ja auto jaoks kahtlemata väga nõudlik. Tore koht, kus tööd teha. Loomulikult katsetame uusi asju. Oleme alates aasta algusest kogunud erinevaid andmeid ja nüüd saime katsetada. Loodetavasti läheme paremaks," ütles ta.

Vaata pikemat videot: