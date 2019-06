Kataloonia ralli pidi järgmiseks aastaks tegema olulise otsuse

Kataloonia etapp on viimastel aastatel olnud MM-sarjas ainulaadne, sest reedesel päeval kihutatakse kruusal, laupäeval ja pühapäeval aga asfaldil. Meeskonnad on viimasel ajal olnud sellisele korraldusele vastu, sest see suurendab oluliselt nende kulusid - kruusal ja asfaldil sõitmiseks on vaja erinevat seadistust ja erinevaid osi, mistõttu on Kataloonia ralli olnud tiimide jaoks teistest etappidest märksa kurnavam.

"Peame kõvasti pingutama, et autod nii asfaldil kui kruusal kiiresti sõidaksid. Praegused kulud transpordi, logistika, testimise ja muu peale on sel rallil ebaproportsionaalselt suured. Vahet pole, kas sõidame pool päeva või kolm päeva, autoosad tuleb välja vahetada ning pingutused on suured," on M-Spordi boss Malcolm Wilson tõdenud.

FIA teataski eelmisel aastal, et alates 2020. aastast ei ole enam mixed surface rallid MM-sarjas lubatud ning Kataloonial tuli seega teha otsus - nüüd kirjutab Saksamaa meedia, et sealse etapi korraldajad on teinud otsuse ning alates järgmisest aastast peetakse see ralli täielikult asfaldil.