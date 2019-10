Kataloonia ralli peakorraldaja: mõni katse võib ära jääda, kuid terve ralli mitte mingil juhul

Barcelonas on viimastel päevadel tänavatele tulnud meelt avaldama tuhanded inimesed, sest esmaspäeval vahistati üheksa Kataloonia iseseisvuslaste liidrit.

Barfull kinnitas, et kuna protestide kese on Barcelonas, rallipark asub aga Barcelonast 100 km kaugusel asuvas Salou linnas, toimub etapp igal juhul.

"Tahame edestada selge sõnumi, et võtame kõike väga rahulikult. Olukord oli kaks aastat tagasi, kui riigis toimus üldstreik, palju hullem ja isegi siis toimus võistlus normaalselt," sõnas Barfull.

"Olukord on stabiilne, sest rahutused toimuvad enamasti Barcelonas. Kui meil oleks seal suur publik, võiks meil tulla probleeme. Sel aastal Barcelonas aga ei sõideta, nii et ma ei muretse," rahustas Barfull rallifänne.

Korraldaja möönis siiski, et kui protestilaine kasvab, võib mõni kiiruskatse ära jääda. "Võimalik, et peame erandjuhtudel mõne katse tühistama, kuid tervet rallit ei tühista me mingil juhul," lisas ta.

Kataloonia ralli toimub 24.-27. oktoobrini.