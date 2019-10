Kataloonia ralli kuulub Tänaku ja Toyota jaoks erandlike sekka, kuid eestlased on seal võidurõõmu tundnud

Teist hooaega Toyotas kihutava Tänaku jaoks on praeguse seisuga ainult kolm rallit, kus ta ei ole jaapanlaste toodanguga poodiumile kerkinud. Üheks selliseks võidukihutamiseks on ka eesootav Kataloonia etapp. Mullu oli Tänak mäletatavasti seal ülikiire, kuid purunenud rehv kukutas ta lõpuks kuuendaks.

Toyotaga ei ole Tänak poodiumile jõudnud veel Sardiinias (tänavu juhtis ta viimase kiiruskatse eel kindlalt, kuid seejärel vedas teda tehnika alt) ja hooaja viimasel etapil Austraalias. Seega Toyotaga sõites on Kataloonia olnud eestlase jaoks üsna erandlik etapp.

Kui võtta appi ka M-Spordiga sõidetud aastad, siis on Tänak jõudnud poodiumile kõigil sel hooajal kavas olevatel rallidel. 2017. aastal oli ta M-Spordiga Sardiinias esimene, Kataloonias kolmas ning Austraalias teine.

Kui Tänak on Kataloonias poodiumile jõudnud ainult ühe korra (2017. aastal Fordiga), siis eestlased on Hispaanias tundnud ka võidurõõmu. 2004. aastal võidutses Kataloonias Markko Märtin, kelle istumise all oli Ford Focus. Aasta varem oli Märtin olnud kolmas.

Ajalooliselt on Kataloonia ralli kõige edukam olnud Sebastien Loebi jaoks. Üheksakordne maailmameister on seal võitnud üheksa korda. Parim oli ta seal ka mullu. Seni Kataloonias alati Citroeniga triumfeerinud Loeb on tänavu stardis Hyundaiga.

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier on Kataloonias võitnud kolmel korral.

MM-sarja üldseis enne Kataloonia rallit: