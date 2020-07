Kas uus töökoht aitab Andreas Mikkelseni tagasi WRC-sarja?

Viimased hooajad Hyundaiga koostööd teinud ning mullu üldarvestuses neljandaks tulnud Mikkelsen tänavuseks hooajaks endale aga lepingut ei teeninud. Nüüd saab norralane WRC masina rooli tagasi, kuid sedapuhku Pirelli testijana. "Usun, et see on positiivne märk, et Pirelli mulle selle töö andis. See näitab, et nad usuvad minusse," rääkis norralane väljaandele Autosport.

"Saan nüüd palju sõita ning olen seega heas rütmis ja valmis võimaluse korral WRC-sarja naasma," jätkas Mikkelsen, kes hakkab rehve testima Citroen C3 WRC-ga. "Minu eesmärk on saada tagasi tippmeeskonda. Hoian valikuid avatuna, aga olen kontaktis kõikide tiimidega, et näha, missugused võimalused mul on."

"Mul on selle töö jaoks vajalik kogemus olemas," lisas ta uue ameti kohta. "Olen olnud WRC-s aastaid ning tean, kuidas rehvid peaksid töötama. Olen väga õnnelik, et saan olla taas ralliautos. Mullusest Walesi rallist on palju aega möödas. Loomulikult tahaksin etappidel osaleda, aga testimine on parem kui mitte midagi."