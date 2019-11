Kas tõesti? Toyota WRC-tiimis võib täishooaja saada tõeline üllatusmees

Katsuta on sel aastal Toyota WRC-autoga kihutanud Saksamaa ja Kataloonia rallidel. Saksamaalt läks lõpuks kirja 10. ning Katalooniast 39. koht.

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen tunnistas, et Katsuta tuleva hooaja võistlusprogramm ei ole veel paigas ning see on lähiajal arutlusel.

„Asjad ei ole veel selged. Jaapanist ei ole veel viimast otsust tulnud. Võib olla sõidab ta kõikidel Euroopas toimuvatel rallidel (Euroopas on tuleval hooajal 8 etappi) ning lisaks ka Jaapanis. Mõtleme ka selle peale, et ta võib kaasa teha terve hooaja,“ avaldas Mäkinen.

Viimati toimunud Kataloonia rallil oli Katsuta hoidmas üheksandat positsiooni, kuid probleemid käigukastiga said jaapanlasele saatuslikuks. „See oli kummaline probleem,“ tunnistas Mäkinen.

Katsuta on taas Toyota Yarise WRC-autoga stardis tuleval nädalal, kui ta osaleb Jaapanis Central Rally Aici võidukihutamisel. Tegemist on jaapanlaste viimase peaprooviga enne tuleva aasta MM-rallit.

Katsuta tulevikust rääkides ei ole siiski selge, kas jaapanlane võiks tõesti täishooaja kaasa teha Toyota esindusmeeskonnas. Pigem on räägitud võimalusest, et tema tarbeks loodakse Toyota teine tiim.