Kas Tänak, Neuville ja Ogier peavad kartma? M-Sport tuleb välja võimsa uuendusega

Nimelt anti M-Spordi leerist teada, et algavaks hooajaks on auto mootori juures tehtud suuri muudatusi ja see peaks olema nende algava eduloo alguseks, kirjutab Autosport.

M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoni sõnul saadakse uuendus valmis hooaja neljandaks ralliks. „See on suurim muudatus mootori juures pärast 2017. aastat,“ andis Wilson mõista, et tegemist on üldse suurima muudatusega praeguse põlvkonna WRC auto juures.

„See on suur samm edasi. Nagu te eeldada võite, siis tegime selles osas koostööd Fordiga. Ford tegi mootori juures ära suure töö,“ lisas Wilson. „Kui saame uue mootori, siis sellel on rohkem võimsust ja suurem pöördemoment. Lisaks annab ta autole ka parema juhitavuse. Nagu ma juba ütlesin, siis muutus saab olema suur. Kui saame asjad paika, siis oleme kindlasti võidukonkurentsis.“

„Kuna meil ei ole kõikidel rallidel kolme autot, siis me ei konkureeri võistkondliku MM-tiitli peale, kuid meil on mõned kindlad võistlused, kus läheme võite püüdma,“ lubas Wilson.

Algaval hooajal teevad M-Spordi ridades kaasa täishooaja Esapekka Lappi ja Teemu Suninen. Üheksal rallil osaleb Gus Greensmith.

WRC-hooaja esimene ralli toimub 23.-26. jaanuarini Monte Carlos.