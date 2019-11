Kas täna selgub Citröeni saatus? Meeskond kutsus kokku erikoosoleku, Lappi testipäev tühistati

Citröeni WRC meeskonna saatus on viimasel ajal olnud autoralli MM-sarjas enim kõneainet pakkunud teema. PSA Motorsport kinnitas eelmine nädal, et Citröen lahkub hiljemalt sarjast 2021. aasta lõpus, sest ei kavatse hübriidajastul kaasa lüüa. Lisaks teatas firma, et järgmise aasta osas peetakse Ogier'ga läbirääkimisi. Huvitav on sellejuures asjaolu, et prantslasel on leping 2020. aasta hooaja lõpuni Citröeniga tegelikult olemas.

Samal ajal ongi üha kindlamas kõneviisis räägitud, et kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier siirdub uueks hooajaks hoopis Toyotasse. Prantslase lahkumisel paneks Citröen tõenäoliselt pillid kotti juba enne uue hooaja algust, sest sellisel juhul jääks ainsaks sõitjaks tiimis Esapekka Lappi.

Nüüd kirjutabki La Derniere Heure, toetudes Citröeni tiimi ühe liikme jutule, et kogu meeskond kutsuti kolmapäevaks kokku, et teatada suur uudis. Väljaandes spekuleeritakse, et vaevalt kogu meeskond selleks kokku kutsuti, et anda lihtsalt teada, et uuel aastal jätkatakse samamoodi nagu sel hooajal.

Kuulujuttudele valas õli tulle ka Ogier' abikaasa, sakslannast telenägu Andrea Kaiser, kes teatas teisipäeval Twitteri vahendusel, et peagi on oodata suuri uudiseid.

Soomlaste väljaanne Rallit.fi teatas kolmapäeva hommikul, et täna Lappi jaoks plaanis olema pidanud testipäev ootamatult tühistati. Ogier peaks esialgu rooli taha istuma nädala teises pooles.