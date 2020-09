Tänak peab võitma!

See pole küsimus, vaid tõdemus. MM-sarja liidril Sébastien Ogier’l ja vahest ka teise koha omanikul Elfyn Evansil piisab Rally Estonial teenitud suurtest punktidest, et kõrges mängus jätkata. Ent Ott Tänakul on mängu sisenemiseks vaja võitu ja veelgi parem, kui maksimumi ehk 25 + 5 punkti.