Kas Oliver Solbergi võib juba uuel hooajal WRC-s näha? "Läbirääkimised tuleviku osas käivad."

Solberg on seni sõitnud R5 masinaga ning näidanud tänavu head kiirust. Mais sai temast noorim FIA autoralli meistrivõistluste etapivõitja, kui ta triumfeeris FIA ERC Euroopa Liepaja etapil. Rally Estonial tuli Solberg R5 klassis võitjaks, edestades teiste hulgas Rainer Ausi ja Eerik Pietarineni ning ka WRC sõitjat Teemu Sunineni.

Oma MM-debüüdi teeb septembriks 18-aastaseks saav Solberg oktoobri alguses Walesis, kus ta osaleb taas R5 autode klassis. Kusjuures samast rallist võtab osa ka isa Petter, kes teeb Walesis oma hüvastijäturalli.

"Isa on seal kindlasti kiirem. Ma püüan jääda rahulikuks ning tuletan endale meelde, et see on alles mu debüütralli. Loomulikult tuleb sellest emotsionaalne etapp."

Möödunud nädalal toimunud Soome rallil Oliver Solberg veel ei osaleda ei saanud, kuid oli kohapeal sündmusi jälgimas. "See oli väga põnev kogemus. Ka kõrvalt vaadates on alati midagi õppida. Tulime Soome selge eesmärgiga midagi uut teada saada."

"Järgmisel aastal kavatsen kindlasti Soomes sõita," tunnistas Solberg portaalile Rallit.fi. "On väga oluline võimalikult vara WRC etappide teid tundma õppida. Teised mehed on nendel teedel sõitnud juba aastaid ja tunnevaid olusid hästi. Olen Soomes võistlemisest alati unistanud."