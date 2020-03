Kas Ogier, Evans ja Rovanperä peaksid Mehhiko ralli eel tõsiselt murelikud olema?

Tänaku endine tööandja Toyota on hõreda õhuga rallil seni pigem raskustega võidelnud. Toyota on MM-sarjas tagasi olnud nüüd kolmel hooajal ning seni on ainsaks poodiumikohaks Ott Tänaku mullune teine koht. Pigem on Tommi Mäkineni juhitud tiimi sõitjatel tulnud rinda pista tehniliste probleemidega.

Seega on üsna tõenäoline, et Toyota praegused piloodid Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä saavad võidukihutamise eel kõvasti higistada.

Kuidas Toyotal on seni Mehhikos läinud?

2017. aastal sai Jari-Matti Latvala 6. koha, kaotust võitjale (Kris Meeke, Citroen) kogunes 4.40,3.

2017. aastal sai Juho Hänninen 7. koha, kaotust võitjale kogunes 5.06,2.

2018. aastal sai Jari-Matti Latvala 8. koha, kaotust võitjale (Sebastien Ogier, M-Sport) kogunes 15.37,1.

2018. aastal sai Esapekka Lappi 11. koha, kaotust võitjale kogunes 4:25.05,8.

2018. aastal sai Ott Tänak 14. koha, kaotust võitjale kogunes 4:56.50,8.

2019. aastal sai Ott Tänak 2. koha, kaotust võitjale (Sebastien Ogier, Citroen) kogunes 30,2.

2019. aastal sai Kris Meeke 5. koha, kaotust võitjale kogunes 6.06,2.

2019. aastal sai Jari-Matti Latvala 8. koha, kaotust võitjale kogunes 18.55,9.

Mehhiko etapi teevad keeruliseks rasked tingimused. Temperatuur võib küündida üle 30 kraadi, kiiruskatsed kulgevad kuni 2737 meetri kõrgusel merepinnast. Toyotal on varasemalt Mehhikos olnud probleeme ülekuumenemisega. Toyota boss Tommi Mäkinen usub, et probleemid on aga nüüdseks minevik.