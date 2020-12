Kas Latvalal on piisavalt autoriteeti, et Ogier'le käsklusi jagada?

Ogier ja Latvala olid koos samas tiimis viimati aastatel 2013-2016, kui nad sõitsid koos Volkswagenis. Prantslane võitis selle ajaga oma seitsmest MM-tiitlist neli, Latvala tuli kahel korral teiseks, jäi korra kolmandaks ja sai korra üldarvestuses kuuenda koha. Nüüd on aga kahe mehe rollid meeskonnas hoopis teised.

Kas Latvalal on piisavalt autoriteeti, et vajadusel Ogier'le käsklusi jagada? "On selge, et Ogier on seitsmekordne maailmameister. Ma ei pea talle nõu jagama," vastas Latvala Rallit.fi küsimusele. "Pealegi on see Kaitsu (spordidirektor Kaj Lindström - toim) ülesanne. Tema tegeleb sportliku poolega."

Latvala lisas, et tema roll on oma sõitjaid toetada. "Kui keegi tuleb ja küsib abi, siis proovin teda oma aastate pikkuste kogemuste põhjal aidata. Kindlasti ei hakka ma oma mõtteid peale suruma. Nad on kõik professionaalid," tõdes Latvala.

"Kui mõni noorem või vähem kogenum sõitja tahab minu nõu kuulda, siis olen valmis aitama, aga ma ei püüaks neid kuidagi mõjutada," lisas Latvala Rovanperä ja Katsuta kohta.

"Ma olen kindel, et ta paneb kogu oma energia sellesse töösse," on Ogier ise uut olukorda kommenteerinud. "Ma arvan, et paljude inimeste jaoks oli see uudis üllatuseks, kuid mina arvan, et see saab olema huvitav näha, kuidas asjad uuel aastal minema hakkavad. Meil on alati olnud hea läbisaamine, seega ootan uut aastat juba innuga."

Latvala teeb debüüdi tiimipealikuna tuleva aasta Monte Carlo rallil. "Esimene etapp võib tulla üpris teistsugune. Tavaliselt olen harjunud panema hommikul sõitjakombinesooni selga. Nüüd on olukord aga pisut teine. Kui ma nüüd hooldusalasse lähen, siis ma ei lahkugi sealt. Usun siiski, et harjun sellega kiirelt," sõnas sõitjana 18 MM-etappi võitnud Latvala.