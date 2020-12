Tuleb tunnistada, et lõppenud ralliaasta suurim üllatus polnud kaugeltki M-Spordi meeskonna rahaprobleemid, Elfyn Evansi võimas esiletõus, Ott Tänaku ülekaal aastaid Hyundais kihutanud Thierry Neuville’ist ega ka Tommi Mäkineni lahtilaskmine Toyota tiimijuhi kohalt, vaid see, et tema asemele palgati meeskonnast enne tänavust hooaega minema löödud võidusõitja Jari-Matti Latvala.