Kas Kris Meeke'i võib ka uuel hooajal Toyota roolis näha? "Olen jätkuvalt tiimiga suhtluses."

Eelmine hooaeg kulges kogenud rallisõitja jaoks Toyotas keeruliselt ning ta pälvis vaid ühe poodiumikoha, lõpetades Saksamaal teisena. Toyota temaga hooaja järel enam lepingut ei pikendanud.

"Olen jätkuvalt Toyotaga ühenduses, et sarjaga seotuks jääda, võib-olla õnnestub teste teha, aga eks ole näha," rääkis Meeke intervjuus WRC kodulehel. "Hoian oma võimalusi avatuna. Hoian silma peal kõigel, mis minus kirge tekitavad."

Meeke'iga koos mullu Toyotas kihutanud Jari-Matti Latvala ei teeninud samuti tänavuseks aastaks lepingut. Küll aga on soomlane ajanud ise eelarve kokku, et Toyotaga vähemalt Soome ja Rootsi rallil võistelda. Kogenud soomlane tunnistas, et loodab näidata tänavu piisavalt häid esitusi, et 2021. aastaks taas leping teenida.

"Ma ei usu, et see on võimalik," jätkas Meeke. "40-aastaselt ma tean, et elu võib igatepidi muutuda hetkel. Oleksin väga tahtnud WRC-s jätkata, aga olukord on selline nagu ta on. Olen realistlik ja vaatan tuleviku poole, sest on palju asju, mis mulle väljakutset pakuvad."