Kas kolmekordne WRC-sarja pronksimees võib 30-aastaselt taaskord tööta jääda?

Citroenis peaksid jätkama Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. Leping on vähemalt mõlema mehega olemas. Samas on ringi liikunud ka spekulatsioone, et Ogier liigub Toyotasse ja Citroen paneb seejärel üldse uksed kinni.

Hyundai on käed löönud Ott Tänaku, Thierry Neuville'i, Dani Sordo ja Sebastien Loebiga. Sordo ja Loeb jagavad seejuures tiimi kolmandat autot. Tiimi boss Andrea Adamo märkis kaks päeva tagasi, et nad võivad koostööd jätkata ka Craig Breeni ja Andreas Mikkelseniga. Kõige suurem küsimärk on just Mikkelseni tuleviku kohal.

Vaadates Hyundai tänavuse hooaja kulgu, siis võib juhtuda, et Loeb ja Sordo loobuvad mõlemad Soome ja Walesi rallidest ning seega võiks kaheks etapiks võimaluse saada Breen, kes eelolevaks Austraalia ralliks puksis Mikkelseni ootamatult võistkonnast välja.

Seega on kolmekordne MM-pronks (2014.-2016.) Mikkelsen 30-aastaselt seisus, kus ta võib teistkordselt töötuks jääda. Norralane jäi WRC-tasemel esmakordselt töötuks 2016. aasta hooaja järel. Toona loobus Volskwagen MM-sarjast ning norralane pidi seejärel esmalt kihutama WRC2 tasemel. Hiljem sai ta kolmeks ralliks võimaluse Citroenis ning lõpuks lõi ta käed Hyundaiga.

Nüüd on aga seis, kus Hyundais ja Citroenis enam Mikkelseni jaoks kohta ei ole. Norralane saatis hiljuti pikalt mänedžeri Erik Veiby ja nii on Mikkelseni tulevik vägagi lahtine. Praeguse seisuga ei oleks tal kohta ka M-Spordis ja Toyotas.

Toyotaga seostatakse Kris Meeke'i, Jari-Matti Latvalat ning Kalle Rovanperät. Lisaks võib Toyota välja panna teise tiimi, kus jaapanlaste rõõmuks hakkaks sõitma Takamoto Katsuta. Lisaks on Toyotaga seostatud Ogier'd.

M-Spordis peaksid jätkama Elfyn Evans ja Teemu Suninen. Lisaks soovib kangesti end M-Sporti suruda ka Hayden Paddon.