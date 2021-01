Kas kaks MM-tiitlit käest lasknud Thierry Neuville võtab Ott Tänaku suurest trumbist õppust ja tuleb lõpuks maailmameistriks?

Neuville on aastate jooksul korduvalt rääkinud, et nüüd on käes tema tund ja aeg MM-tiitli võitmiseks on küps. Reaalsuses on belglasel olnud kaks suurepärast võimalust maailmameistriks tõusmiseks, kuid ta on jäänud need realiseerimata. Tuleb mainida, et Tänak kasutas talle avanenud võimaluse hiilgavalt ära. Kui Tänakul on tiitliheitlustes olnud selge ja tugev trump, siis Neuville peakski eelkõige õppima eestlaselt, kuna vastasel juhul võib ta MM-tiitlita jäädagi.