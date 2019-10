Kas Hyundai võib tõusta autoralli MM-sarja totaalseks valitsejaks?

Madis Kalvet reporter

Hyundai on sel hooajal lõpuks liikumas võistkondliku MM-tiitli suunas. Foto: Enric Fontcuberta, EPA/Scanpix

Autoralli MM-sarjas on viimasel kolmel hooajal olnud pidevalt põnevus õhus. Pinget on olnud nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Tulevikku vaadates usutakse, et võistkondliku arvestuse osas võib see aga ära kaduda.