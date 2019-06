Kas Hyundai trikitamine jätkub ka Sardiinia rallil? Tiimi boss: vajadusel võtame kasutusele kõik võtted

Adamo tunnistas sel nädalal toimuva Sardiinia ralli eel, et vajadusel tehakse tiimitaktikat ka Itaalias, kirjutab Rallit.fi.

Sardiinias on Hyundai autodega kihutmas Neuville, Sordo ja Andreas Mikkelsen. Portugalis pidid Loeb ja Sordo stardikohtadega trikitama ning andma eelise Neuville'ile ning tegema kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'i olukorra raskemaks. Adamo sõnul kasutatakse vajadusel sarnaseid trikke ka Sardiinias.

„Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me oleksime pidanud toona teisiti käituma. Teeme seda vajadusel uuesti. See on reeglite järgi lubatud. Lisaks sellele oli meie strateegia ka edukas,“ teatas Adamo.