Kas Citroën vallandab Lappi?

Läinud aastal otsustas Lappi lahkuda Toyotast ning sõlmis Citroëniga kaheaastase lepingu. Tänase seisuga võib öelda, et tegu oli veaga – soomlane pole uues tiimis kuidagi jalgu alla saanud, üks jama järgneb teisele.

Portugali rallil keeras Lappi auto lihtlabaselt üle katuse ja katkestas. Oleks see esimene eksimus, aga ei – ta ei jõudnud finišisse ka Monte Carlos ega Argentinas. Rootsi rallil kerkis Lappi teisena poodiumile, kuid ülejäänu... Kohad 13., 7. ja 6. ei tee rõõmu ei talle ega meeskonnale.

Mullu Portugalis jäi Kris Meeke pärast avariid tee äärde ja mis juhtus? Ta sai Citroënist kinga. Võrreldes Lappiga, kel on koos 34 punkti, millega ta paikneb MM-sarjas 10. kohal, oli Meeke eelmisel aastal enne vallandamist märgatavalt paremas seisus – 43 punkti ja kaheksas.

Citroëni bossid, nagu näha, ei pelga töölepinguid lõpetada, kui võidusõitja pole loodetud tasemel. Valitseks siis turul keskmise tasemega meeste põud, aga ei – Craig Breen ja Mads Østberg oleks valmis hoobilt rooli istuma.

Soome ralliekspert Riku Tahko tunnistas, et Lappi on kriisis – ta üritab meeletult silma paista, kuid pingutab üle ja sellest ka lihtsad ning lapsikud vead. „Kui meeskond saadab starti vaid kaks autot, ei aita ka teisel mehel sellest, et võidab paar kiiruskatset ja hangib kogemusi. Tulemust on vaja,” tõdes Tahko Soome meedias.