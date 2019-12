Kas Bottas hakkab käima Räikköneni jälgedes? F1 tippsõitja ei välista rallikarjääri

Kaspar Ruus reporter RUS

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas 2018. aastal. XPB Images/Press Association Images

Soomlasest vormel-1 sõitja Valtteri Bottas (Mercedes) on viimase aasta jooksul mitmel korral testinud WRC masinat. Tänavu F1-s vaid Lewis Hamiltonile üldarvestuses alla jäänud Bottas on pannud ennast WRC-masina roolis proovile ka võistlustules ning ta ei välista, et seda võib edaspidi hoopis tihedamalt juhtuma hakata.