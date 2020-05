Karm seis: Soome maksuamet konfiskeeris miljonite eurode ulatuses Jari-Matti Latvala vara

Soome maksuamet konfiskeeris Latvala vara tagatisena ehk kui rallisõitja maksab õigeks ajaks temalt nõutava summa ära, saab ta oma vara tagasi. "See juhtus tõesti," kinnitas Latvala Ilta-Sanomati vahendusel. "Minult on konfiskeeritud nüüdseks nii kinnisvara kui mõned autod. See tuli minu jaoks üllatusena ja olen hämmeldunud sellisest otsusest. Samas on tegu rutiinse otsusega sellises olukorras."

Millest sai kõik alguse? Latvala kolis 2009. aastal maksude optimeerimiseks elama Monacosse, mida ta peab oma peamiseks koduks. Soome maksuamet aga nii ei arva ning ametnike hinnangul veedab Latvala rohkem aega Soomes kui Monacos ja peab seega sünniriigile täies ulatuses makse maksma.

"Nagu olen varasemaltki maininud, maksuamet on mitme aasta maksud kokku arvutanud ning omapoolse otsuse ära teinud," sõnas Latvala, lisades, et on otsuse edasi kaevanud.

Ilta-Sanomati teatel puudutab vaidlus ajavahemikku 2014-2015 ning maksuameti poolt nõutav summa võib ulatuda 5-6 miljoni euroni. Latvala sõnul on ta juba praeguseks märkimisväärse osa sellest ära maksnud. "Kuigi vaidlus on alles pooleli, olen teinud seni endast kõik ja osi makse ära maksnud, et näidata oma koostöövalmidust. Sellepärast maksuameti käik minu jaoks selline üllatus oligi."

Latvala lisas, et pole midagi ebaseaduslikku teinud. "Minu varade konfiskeerimine mõistagi minu elu kergemaks ei tee. Tahan, et õiglus võidutseks."

Tänavu erasõitjana WRC-s osalev Latvala kuulus viimased kolm hooaega Toyota ridadesse. Soome meedia kohaselt teenis ta aastas 1-1,5 miljonit eurot palka, millele lisanduvad erinevad boonused.