Karjääri päästa üritav ralliäss tahab hooaja viimasel etapil WRC-auto rooli naasta

Ungaris sõidab Mikkelsen Škoda Fabia Rally2 autoga ja sama sõiduvahendiga on tal kavas osaleda ka 20.-22. novembrini peetaval Belgia MM-etapil.

"Olen Škodaga Belgiast rääkinud ja tahaksin väga seal sõita, aga midagi kindlat veel pole. Sama käib ka Monza ralli kohta," rääkis Mikkelsen portaalile DirtFish.

Detsembri alguses peetaval Monza MM-rallil tuleb talle plaanide järgi appi rehvifirma Pirelli. Tänavu on ta töötanud Pirelli testisõitjana. Itaalia ettevõttest saab 2021. aastast WRC-sarja ametlik rehvitarnija.

Monzas oleks Mikkelseni istumise all 2019. aasta Citroen C3 WRC.

"See on loogiline käik, sest tegu on Pirelli koduralliga. Oleks fantastiline Monzas Citroeni auto ja Pirelli rehvidega sõita," ütles aastatel 2014-2016 WRC-sarjas kolmandaks tulnud Mikkelsen.

Norralase eesmärk on 2022. aastaks sõlmida leping mõne tehasetiimiga.

"Kõige enam tahan seda, et 2021. aasta lõpus tundun mina parim variant Sebastien Ogier' asendamiseks (Toyotas). Selleks pean aga sõitma võimalikult paljudel rallidel," sõnas Mikkelsen.