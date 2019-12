Karjääri päästa üritav Craig Breen: olin vaimselt väga tumedas kohas

"Lõpetasin eelmise (2018. - toim) aasta vaimselt väga tumedas kohas. Olin segaduses - pidin ennast uuesti jalgele aitama. Soome rallil Hyundai WRC-autoga sõitmine andis mulle kinnitust, et mu oskused pole aastatega kadunud," rääkis iirlane.

"Tegin koos kaardilugeja Paul Nagle'iga 6-8 kuud tööd, et Soome ralliks vormi saada. Kui saime paari katsega aru, et kiirus pole kuhugi kadunud, oli see väga meeldiv tunne. Nüüd tean, et kui saan võimaluse, suudan teha head tööd," lisas ta.

29-aastane Breen sai Soomes seitsmenda ja Walesis kaheksanda koha. Walesi ralli võis lugeda samas ebaõnnestunuks, sest ta keeras oma Hyundai üle katuse ja minetas võimalused kõrgele kohale.

Hyundai pealik Andrea Adamo on viimastel nädalatel öelnud, et soovib Breeniga mingil kujul koostööd jätkata. Kas ja kui palju õnnestub iirlasel WRC-auto rooli pääseda, pole veel ametlikult selge.