Karjääri kolmandaks ralliks valmistuv Valtteri Bottas hakkab rinda pistma WRC-ässaga

Bottas osales samal rallil ka mullu, kus ta saavutas Ford Fiesta WRC-ga viienda koha. Detsembris sai kogenud vormel-1 piloot ka esimese võidu rallimaailmas, kui triumfeeris Paul Ricardi ringrajal toimunud rallivõistlusel Citröeni WRC autoga.

"Olen oma kolmandaks ralliks juba palju rohkem valmis," rääkis Bottas Lahtis toimunud auhinnagalal, kus ta pälvis lõppenud aasta Soome parima motosportlase tiitli. "Mullune ralli oli suurepärane kogemus. Seega tahangi ennast uuesti proovile panna. Olen vahepeal ka mõned testid sõitnud."

Bottas lisas, et kindlat eesmärki ta endale seadnud pole. "Ma pole stardinimekirja näinud. Tean, et Kalle Rovanperä on WRC-ga platsis ja kindlasti hakkab hullu panema. Raske on mind Kallega võrrelda. See oleks umbes sama, kui paneks tema hoopis F1-masinat juhtima."

"Ma pole eesmärki omale seadnud. Sõidan nüüd kindlasti julgemalt, enesekindlamalt ja paremini kui mullu. Peamine on siiski rallist lihtsalt rõõmu tunda."

Bottaselt uuriti ka, millal ta võib osa võtta Soome MM-rallist. "Siis kui see Ungari F1 GP-ga samal ajal ei toimu. Kindlasti oleks lahe sellest osa võtta, aga hetkel on mul teised unistused vaja täita."