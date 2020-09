Kalle Rovanperä: Toyotaga on sellistel kiiretel teedel väga lihtne sõita

Soomlane oli Toyota kolmikust (Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier) kiireim kahe nädala tagusel Lõuna-Eesti rallil, kus ta sai üldvõitja Ott Tänaku järel teise koha. Kaheksast katsest seitsmel tiimikaaslaseid edestanud Rovanperä sõnas ralli järel, et tal on kahju, et ta ei suutnud kõikidel katsetel teisi Toyota ässasid võita.

"See kommentaar oli muidugi nali," rääkis soomlane Rally Estonia eel DirtFishile. "Üritus oli tore ja mul oli hea meel olla seal. Alati on hea olla võistkonna kiireimas autos ja Otist polnud me samuti kaugel."

"Minu jaoks osutust arvatust lihtsamaks kiirete teedega harjumine," jätkas Rovanperä. "Selle autoga on sellistel kiiretel teedel nii lihtne sõita ja seda tänu aerodünaamikale. Masinaga leiab enesekindluse üles ja see püsib teel palju paremini. Ütleksin, et mul on kitsastel teedel rohkem probleeme kui seal, kus saab kihutada keskmise või kõrgema kiirusega. Otseselt mul ka kitsastes oludes probleeme pole, lihtsalt arenguruumi on rohkem."