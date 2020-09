Kalle Rovanperä: Rally Estonia jättis sisse üsna halva tunde

"Üldiselt jättis see nädalavahetus sisse üsna halva tunde. Lõpptulemus oli päris tagasihoidlik võrreldes sellega, mida me oleks võinud saavutada," sõnas Rovanperä, vahendab Rallit.fi.

"Mõnikord on ralli selline. Seekord läks siis nii. Rehvipurunemine vastu ei saa midagi teha. Võin olla õnnelik vaid selle üle, et andsin omalt poolt maksimumi," rääkis noor soomlane.

MM-sarja kokkuvõttes neljandaks langenud Rovanperä lisas, et tänavu on tal ilmselt raske esikolmikusse murda.

"See (esikolmik) kõlaks muidugi hästi. See oleks aga eeldanud sellel võistlusel kahe parema hulka jõudmist, mis oli tegelikult täiesti võimalik. Hooaja viimased rallid on meie jaoks kindlasti oluliselt raskemad. Seal võib olla keeulisem häid punkte saada. Vähemalt ma arvan nii," arutles 19-aastane soomlane.