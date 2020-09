Kalle Rovanperä on ühe unistuse maha matnud: Rally Estonia oli mu parim võimalus

Möödunud nädalavahetuse Rally Estonial sai Toyota ridadesse kuuluvast Rovanperäst noorim sõitja, kes juhtinud MM-rallit. Teise katsega liidriks tõusnud soomlane langes aga esikoha heitlusest juba järgmisel katsel, kui tal purunes rehv. Lõpliku pitseri võiduvõimalustele vajutas päeva lõpus saadud minutiline ajatrahv, kui kaardilugeja Jonne Halttunen eemaldas vales kohas radiaatorilt katte.

Rovanperä sõnul oli just Rally Estonia koht, kus ta lootis võidu eest heidelda. "Usun, et meie parim võimalus lõpetada esikahes on selleks hooajaks läinud," rääkis Toyota sõitja DirtFishile. "Eestisse minnes olin üsna kindel, et suudan poodiumi eest võidelda. Hea tunne oli juhtida rallit ja olla võitluses. Enda poolt vaadates, siis ma ei saa teha midagi selle kahe asja osas, mis meiega juhtus, kuid see on juba kord osa rallist."

"Võitsin küll punktikatse, kuid see pole ikka sama. 25 punkti on vaja teenida selleks, et tunda võitu," jätkas Rovanperä.

Rovanperä ja teisi ralliässasid ootavad veel ees Türgi, Sardiinia ja Belgia MM-etapid. "Vaatame, mida suudame järgmistel rallidel teha. Türgis on teeolud väga karmid ning sellised olud on mulle üldiselt üsna keerulised olnud," tõdes soomlane. "Ma pole veel palju selliseid etappe läbinud, ehkki eelmine aasta WRC2-sarjas osalesin Türgis, seega teatud kogemus on olemas."

Järgmisel nädalal toimuva Türgi ralli eel hoiab Kalle Rovanperä 55 punktiga neljandat kohta. Kolmandal positsioonil paiknevast Ott Tänakust (Hyundai) jääb ta maha 11 silmaga.