Kalle Rovanperä Mehhiko rallist: olime vist ainsad maailmas, kes veel sporti tegid

Rovanperä võis Mehhiko ralliga rahule jääda. Stabiilselt ja probleemideta keerulistes oludes hakkama saanud 19-aastane soomlane saavutas Mehhikos viienda koha. Üldarvestuses hoiab Rovanperä koguni neljandat kohta.

"Minu sõit oli võrdlemisi veatu ning olen rahul," sõnas Rovanperä Ilta-Sanomati vahendusel. "Ühtlasi on positiivne, et kolme MM-ralliga pole midagi piinlikku veel juhtunud. Eesmärk oli siin puhas ralli ja see ka õnnestus. Kõvasti pingutades näitasin ka häid aegu."

"Reedel oli meil veidi ebaõnne, kui rehv purunes ja laupäev kujunes olukorraga harjumiseks. Kõige tähtsam on, et suutsime vajadusel kiirelt sõita. Mehhiko ei ole lihtne ralli."

Laupäeval otsustas Rahvusvaheline Autospordiliit, et Mehhiko ralli pühapäevane võistluspäev jäetakse koroonaviiruse leviku tõttu ära, et meeskonnad saaksid võimalikult kiiresti Euroopasse naasta. "Olime ilmselt veel ainsad maailmas, kes sporti tegid. Arvestades seda, oli tegu ikkagi õige otsusega."