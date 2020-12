Kalle Rovanperä lubab Monzas lahingu anda: mul pole midagi kaotada

20-aastane Rovanperä on MM-sarjas viienda koha taganud. Soomlase ees on Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak, kes edestavad teda vastavalt 17 ja 13 punktiga.

"See aasta on olnud minu jaoks suur õppeprotsess ja see on läinud tõesti hästi. Puhtaid asfaldirallisid pole tänavu olnud ja arvan, et see on just asi, kus ma pean veel kõige enam õppima," sõnas Rovanperä Rallit.fi-le.

"Monza on minu jaoks kindlasti keeruline ralli, kuid tulemas on huvitav võistlus. Eelmise nädala testidel sõita oli päris veider, kuid tundsin end autos järjest paremini," jätkas soomlane.

Rovanperä lisas, et paneb Monzas kõik mängu, sest viies koht on kindlustatud: "Peame kohe hoo üles saama ja endast maksimumi andma. Mul pole midagi kaotada."

Mona ralli algab 3. detsembril.