Kalle Rovanperä läheb Sardiinia rallile vastu kerge ärevusega: see oli mu elu raskeim ralli

Eelmisel hooajal sõitis Rovanperä Sardiinias WRC 2 Pro sarjas Škoda Fabia R5 roolis ja suutis oma klassi võita. Ent häid mälestusi toona 18-aastasele soomlasele Sardiinia teedelt ei jäänud.

"See oli mu elu raskeim võistlus. See oli tõesti keeruline. Ma ei tundnud ennast autos kindlalt, ei usaldanud legendi, kõige suhtes oli ebakindlus. Kohtades, kus võinuks eeldada, et pidamine on hea, polnud seda üldse. Kogenumad sõitjad teadsid, kus on keerulised kohad, mina mitte," rääkis Rovanperä portaalile DirtFish.

"Tänavune test, mida enne Sardiiniat tegime, oli seetõttu väga oluline ja see õnnestus. Nüüd peame kindlaks tegema, et meil oleks autos võrreldes mullusega parem tunne. Ma ei ole Sardiinia ja Türgi sugustel teedel väga palju sõitnud, olen harjunud kiiremate teedega. Pean aru saama, kuidas auto kitsamates ja aeglasemate oludes töötab. Eelmisel aastal sain Sardiinias seda esimest korda kogeda," lisas ta.

Rovanperä hoiab MM-sarja üldarvestuses 70 punktiga neljandat kohta, Hyundai sõitja Ott Tänak on samade punktidega kolmas. Esikohal on Toyota piloot Elfyn Evans (97 punkti), teine on tema tiimikaaslane Sebastien Ogier (79 punkti).