Kalle Rovanperä kiitis Toyota ralliautot: väga kiire, lihtne on sellega sõita

"See on väga kiire auto. Kuid mul pole võimalik öelda, kui hea see auto on võrreldes teiste WRC-masinatega, sest mul puudub varasem kogemus. Aga see tundus tõeliselt hea, väga lihtne on sellega sõita," sõnas 19-aastane Rovanperä, vahendab Rallit.fi.

"Minu jaoks on see auto hoopis teisel tasemel, kuna sellel on aerodünaamika ja kõik muu, mida R5-l pole. Kurvikiirus on hoopis teine," jätkas Rovanperä.

Nooruke soomlane testis Yaris WRC-d kaks päeva Prantsusmaal, saades tunda sarnaseid tingimusi nagu 23. jaanuaril algaval hooaja avaetapil Monte Carlos.

"Monte on suurepärane võistlus, kus esimest korda WRC-masinal sõita. Päris ausalt öeldes on see muidugi nukker koht, kus alustada," vihjas Rovanperä naerdes, et debüüdiks on keeruline raskemat rallit leida.

"Siis tuleb Rootsi ralli ja veel mõni etapp, kus ma endiselt õpin masinat tundma. Loodetavasti saan suvevaheajaks autoga tuttavaks ja suudan sõita juba kiireid aegu. Siis tahaksin juba mingisugust tempot näidata," lisas Rovanperä.