Kalle Rovanperä isa tõmbas hoogu maha: Kalle ei ole Toyotaga liitunud

"Telefon on kogu pärastlõuna ainult helisenud," rääkis Harri Rovanperä, kes ka ise karjääri jooksul 111 korral WRC etapil osalenud, Italehtile. "Väga põnevad kuulujutud lasti täna lendu ja meedia kohe läks pöördesse. Tegu on aga kuulujuttudega. See ei vasta praegu tõele."

"Me ei tea Kalle liitumisest midagi, aga olen kindel, et küll me juba teaks, kui see oleks toimunud," jätkas Rovanperä. "Kui sellise lepingu peaks keegi sõlmima, siis saaks avalikkus teada siis, kui kõik on selgunud."

Harri lisas, et Kalle tulevik selgub alles sügisel. "Loomulikult oleks see väga tore, aga kõik toimub omal ajal. Ainult aeg näitab, mis sügisel juhtuma hakkab."

1. oktoobril 19-aastaseks saav Rovanperä kihutab tänavu Škoda Fabia R5 autoga WRC2 Pro arvestuses. Selles klassis on ta võitnud kolm viimast rallit. Ka kokkuvõttes on ta hoidmas selles arvestuses esikohta.

Üldarvestuses on seni tema parimaks tulemuseks kuues koht tänavuselt Portugali rallilt.