Kalle Rovanperä hübriidtehnoloogiast: ma ei näe põhjust liigselt stressata

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) võtab alates 2022. aastast autoralli MM-sarjas kasutusele hübriidtehnoloogia.

"Ma olen otsustanud sel teemal mitte väga palju stressata. Muidugi on võimalus, et asjad lähevad järsku ka halvemuse poole. Kuid siiski ma ei näe mõtet muretseda asjade pärast, mille üle mul puudub igasugune kontroll," sõnas Rovanperä Soome meediale.

Tänavu augustis peaks kihutatamata Soome ralli, ent koroonaviiruse pandeemia tõttu on MM-sarja kohal suured küsimärgid.

"Mulle tundub, et Soome ralliga tekib raskusi. Väga loodan, et saame ikka Jyväskyläs kihutada, sest see oleks minu hooaja üks tipphetki," rääkis Rovanperä.

Ta jätkas: "Aga olukord on problemaatiline, sest isegi kui rallit saab korraldada, kas siis kõik sõitjad eri maailma kohtadest saavad siia tulla. Õhus on palju küsimusi."

Rovanperä on alustanud oma WRC karjääri väga edukalt - tänavuse kolme etapiga on ta korra saanud kolmanda koha (Rootsis) ja kahel juhul välja kihutanud viienda positsiooni.