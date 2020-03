Kalle Rovanperä eesolevast etapist: see võib olla minu hooaja üks keerulisemaid rallisid

Noore soomlase jaoks on tänavune hooaeg alanud suurepäraselt. Avaetapil Monte Carlos saavutas Rovanperä viienda koha, Rootsis oli mees koguni kolmas. Tihedas heitluses poodiumikohale jättis Rovanperä selja taha kuuekordsest maailmameistrist tiimikaaslase Sebastien Ogier'i.

"Rootsi oli meie jaoks loomulikult väga tore etapp, aga usun, et Mehhiko võib minu jaoks arvestades minu kogemust olla hooaja üks keerulisemaid rallisid," vahendas portaal DirtFish soomlase sõnu.

"Hispaanias toimunud rallieelne test oli esimene kord, kui olin Toyota Yaris WRC-ga kruusa peal, aga harjusin üha enam selle tundega. Proovisime mõnda erinevat seadistust ja usun, et leidsime hea kompromissi. Võistlesin Mehhikos kaks aastat tagasi ja kõige keerulisem on merepinnast kõrgel asuvad kiiruskatsed, mis tähendab, et tuleb kohandada oma sõidustiili."

Mehhiko MM-etapp sõidetakse 12. - 15. märtsini.