Kalle Rovanperä debüüdi eel: loodan, et mul on piisavalt kannatlikkust

"Monte Carlo ralli on minu jaoks eriline sündmus," rääkis Rovanperä portaali Rallit.fi vahendusel. "Hüpe R5-masinast WRC autosse, millel on rohkem võimsust, on suur. Vähemalt testide ajal on aga Toyotaga olnud kerge sõita."

"Loomulikult on mul veel palju õppida," jätkas noor soomlane. "Usun, et autoga kohanemine ja kõige tundma õppimine võtab mõned etapid aega. Pean nüüd veidike teistmoodi mõtlema. Loodan, et mul on piisavalt kannatlikust."

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on varasemalt öelnud, et Rovanperäle hooaja avaetapiks pingeid peale pole pandud. "See on väga raske ralli, kus oma debüüti teha ja siin on vaja kogemusi."