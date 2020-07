Kahte tipprallit pole mõistlik korraga teha, Rally DirtFish jääb ära. Tänak: peame keskenduma WRC etapile

Nii võistluse tegevjuhi Justin Simpsoni kui ka valitseva maailmameistri Ott Tänaku arvates olnuks ebamõistlik teha Eestis kaks tipprallit järjest. Kuna Rally Estonia ikkagi toimub - ja veel MM-etapina - pole mõtet tänavu teist rahvusvahelist rallit siin organiseerida.

"Rally DirtFishi idee sündis soovist jätkata Eestis tipprallide korraldamise traditsiooni," rääkis Simpson. "Tänu meie koostööle Ott Tänakuga ja sidemetele Eesti Autospordi Liidus, soovisime olla igakülgselt abiks, et selline ralli teoks saaks. Nüüd, kus rallispordi absoluutne tippsari tuleb valitseva maailmameistri Ott Tänaku kodumaale, soovime omalt poolt olla sellele kõigiti toeks nii nõu kui ka jõuga ning seetõttu on Rally DirtFishi ärajätmine igati mõistlik ja põhjendatud otsus, et suunata kõik ressursid MM-etapi organiseerimisele."

Simpsoni sõnul jääb idee DirtFishi rallist alles: "Kindlasti säilib soov korraldada tulevikus meie oma ralli. See ei ole Rally DirtFishi lõpp – ei siin ega ka sealpool Atlandi ookeani."

"Rally DirtFishi toimumine Eestis olnuks kohalikule autospordile ja siinsetele fännidele väga lahe, kuid nüüd on kaalul palju enamat ja me peame keskenduma WRC etapile," lisas Tänak, kes tänas DirtFishi, et oldi valmis kiiresti reageerima ja tuldi ideega kaasa.