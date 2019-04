Kahel viimasel rallil poodiumile pääsenud Evans: Argentinas oleme samuti ohtlikud

Evans on kahel viimasel etapil - nii Mehhikos kui Korsikal - saavutanud kolmanda koha, kusjuures eelmisel rallil röövis temalt võidu viimase katse rehvipurunemine.

"Olen alati Argentina rallit nautinud ja ootan sinna minekut juba suure innuga. Argentina fännid on suurepärased ja oskavad sellest erilise ralli teha. Pääsesin seal 2015. aastal esimest korda poodiumile ning olin 2017. aastal lähedal võidule," sõnas Evans M-Spordi pressiteate vahendusel.

Waleslane lisas, et patt oleks tänavuse hooaja alguse üle kurta. "Hooaeg on hästi alanud ja üritame samamoodi jätkata. Kiirust meil on, oleme autot edasi arendanud ja nüüd kahel korral poodiumil olnud," lisas Evans. "Eesmärgiks on seda seeriat Argentinas jätkata. Konkurents on aga praegu väga tihe ja mullu oli meil siin raskusi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, ei näe ma siiski põhjust, miks me ei võiks taas tipptasemel tulemuseni jõuda."

30-aastane Evans on hetkel kokkuvõttes 43 punktiga neljandal kohal. MM-sarja esikolmik on väga tihe: Thierry Neuville`il on 82, Sebastien Ogier`l 80 ja Ott Tänakul 77 silma.

Argentina MM-ralli sõidetakse järgmisel nädalavahetusel.