Kahekordse maailmameistri Marcus Grönholmi poeg teeb WRC-s debüüdi

Alates 2015. aastast on Grönholm võistelnud rallikrossi MM-sarjas, kus ta lõpetas tänavu üldarvestuses neljandal kohal. Kokku on ta teinud kaasa 35-l etapil ning võitnud neist kolm.

Rallimaailmas on tal kogemusi võrdlemisi vähe. Ta on kahel korral kaasa löönud Arctic Lapland rallil ning mullu osales ta Monza Rally Show'l. Toona oli tal istumise all Škoda Fabia R5. Missuguse masinaga soomlane järgmisel nädalal toimuval MM-etapil kaasa lööb, pole avalikustatud.

Grönholm esindab Monzas Itaalia Mrc Spordi meeskonda. "Suuri eesmärke ma seadnud pole. Püüan anda endast parima, olla tippudele võimalikult lähedal ning nautida kogemust täielikult," vahendas Rallit.fi noore Grönholmi sõnu.

"On väga hea, et meie meeskonnas on noor Grönholm. Seda mitte maailmameistrist isa pärast, vaid seetõttu, et teda tuntakse tõsise, sihikindla ja potentsiaalika mehena," seisis meeskonna pressiteates.

Monza MM-ralli on kavas 3. - 6. detsembrini.