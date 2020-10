Jyväskylä ralli kaotas kauaaegse nimisponsori

"Hindame kõrgelt meie pikaaegset koostööd AKK (Soome ralli korraldaja AKK Sports Oy), FIA ja autoralli maailmameistrivõistluste promootoriga. Ettevõtte (Neste) äris on viimase kümne aasta jooksul toimunud muutusi ning meie eesmärk on saada taastuvate lahenduste valdkonnas ülemaailmseks liidriks. Samuti oleme uuendanud oma kaubamärgi strateegiat, et toetada seda eesmärki ja Neste tegevust meie sihtpiirkondades. Selle reformi raames vaatasime üle ka oma sponsortegevuse ning lõpetasime Soome MM-etapi toetamise," ütles Neste tegevdirektor Sirpa Tuomi meediale läkitatud pressiteates.

"Lisaks eelnimetatud osapooltele soovime tänada kõiki meeskondi, tuhandeid vabatahlikke ja rallisõpru, kes on kõik need aastad pakkunud Neste Rally Finlandiga seoses unustamatuid kogemusi. Soovime Soome rallile tulevikuks parimat!"

AKK Sportsi tegevjuhi kohusetäitja Markus Häkkinen lisas: "See on lõpp ajastule, millele jääme tagasi vaatama rahulolutunde ja mõningase nostalgiaga. Oleme jätnud püsivad jäljed nii Soome spordimaastikule kui ka rahva ühismälule, kasvatanud Soome ralli väärtust ja olulisust ning arendanud ürituse staatust nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Pidev areng ja uutele väljakutsetele vastamine nõuab aeg-ajalt suuri muutusi. Täname Nestet soojalt kõige eest ning kinnitame, et jätkame "Soome autospordi kroonijuveeli" edasi arendamist koos oma tugevate partnerite võrgustikuga."

2021. aasta Soome ralli on MM-sarja kavas 29. juulist 1. augustini.