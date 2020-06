Jüri Ratas: valitsus on nõus Rally Estoniat toetama suurema summaga kui miljon eurot

"Arutasime tänasel valitsuse kabinetinõupidamisel kultuuriministri ettepanekut seoses WRC rallietapiga. Otsustasime seda põhimõtet toetada, et Eesti võiks toetada WRC etapi korraldamist. See on kindlasti suur töö neile, kes on teindu eel- või promotsioonirallisid. Lisaks on oluline, et meil on siin maailmameister Ott Tänak. Meie jaoks on oluline, et Eesti rallisport ja need inimesed, kes seal on, paneksid sõjakirve maha ja see oleks ühtne meeskond, kes selle eest seisab. Mulle tundub, et see on saavutatud. Korraldajatel on nüüd võimalus teha kõik selleks, et näidata Eesti valmidust selle ralli läbiviimiseks ja taotlemiseks," rääkis Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Täpsustavale küsimusele, kui suure summaga on valmis valitsus Rally Estoniat toetama, vastas Ratas: "Hetkel on riigi eelarves selleks kirjas üks miljon - oleme arvestanud, et see on mõeldud promotsioonirallile. Selge on see, et kui Eestis toimub WRC etapp, siis on see maksab rohkem kui üks miljon. Valitsus on nõus panustama rohkem. Ootame ära kõigepealt need kohtumised, mis ralli korraldajatel seisavad järgnevate päevade ja nädalate jooksul ees rahvusvahelisel tasandil. Valitsus on seisukohal, et kui meil on võimalik WRC etapp Eestisse tuua, siis me seda ka toetame."

Eile Facebookis inimeste küsimustele vastates ütles Ratas, et riik on valmis Rally Estoniat toetama umbes 2,5 miljoni euroga.

"Eelmisel aastal oli see suurusjärgus üks miljon eurot (980 000 eurot - A.K.). Ma julgen arvata, et tänavu on see summa umbes 2,5 miljonit. Minu arust see väärib seda toetust. Varem oli tegu WRC-promotsiooniralliga, nüüd räägime juba päris MM-etapist Olen korraldajatega kohtunud ja teen tööd. See eeldab ka seda, et ralliringkondades pannakse vaidlused maha ja töötatakse ühe asja nimel," ütles Ratas.