Jüri Ratas Eesti WRC-etapi publikuarvust: see on nii suur üritus, vaja on erilähenemist

"13. august on see päev, kui vaatame septembri piirangud uuesti üle. Tegemist on nii suure üritusega - katseid on üle 200 kilomeetri ja usun, et pealtvaatamiskohti on mitmeid. Siin on kindlasti vaja erilähenemist. Ei saa öelda, et on üks üritus ja on mingi kindel piirarv. Sellele tuleb paindlikult läheneda," rääkis Ratas.

Peaminister vastas ka küsimusele, kuidas ta suhtub Soomest tulnud kriitilistele nootidele Lõuna-Eesti majutusastuste kõrgete hindade kohta, mis on WRC-etapi ajaks pandud.

"Olen õnnelik, et elan alates 1991. aastast vabas Eesti riigis, demokraatlikus riigis, kus on turumajandusele vastav loogika. Minu arust on see suurepärane," ütles Ratas.

Ratas räägib Rally Estoniast alates 32. minutist: